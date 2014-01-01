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991 00_!колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 AMG 01> артикул 099100 REMSA в Алматы

099100 REMSA 991 00_!колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 AMG 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 099100
Наименование 991 00_!колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 AMG 01>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина 1 [мм] 141,5
Длина 2 [мм] 140,5
Высота 1 [мм] 59,7
Высота 2 [мм] 57,4
Толщина [мм] 16,5
Вес [кг] 1,313
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 991 00_!колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 AMG 01> производителя REMSA с артикулом 099100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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