|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|099002
|Наименование
|990 02_!колодки дисковые п.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Bosch
|Длина [мм]
|135
|Высота [мм]
|66,6
|Толщина [мм]
|20
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|97, 102
|Вес [кг]
|2,046
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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