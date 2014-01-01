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990 02_!колодки дисковые п.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02> артикул 099002 REMSA в Алматы

099002 REMSA 990 02_!колодки дисковые п.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 099002
Наименование 990 02_!колодки дисковые п.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Bosch
Длина [мм] 135
Высота [мм] 66,6
Толщина [мм] 20
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Длина предупреждающего контакта [мм] 97, 102
Вес [кг] 2,046
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Тормозные дисковые колодки
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 990 02_!колодки дисковые п.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02> производителя REMSA с артикулом 099002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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