|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|098910
|Наименование
|989 10_!колодки дисковые з.\ Chevrolet Tahoe 95>/Suburban 00>/Avalanche 02>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|172,1
|Высота [мм]
|59,6
|Толщина 1 [мм]
|20,8
|Толщина 2 [мм]
|20
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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