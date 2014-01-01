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988 00_!колодки дисковые п.\ Toyota Land Cruiser J12 4.0i/3.0D 03> артикул 098800 REMSA в Алматы

098800 REMSA 988 00_!колодки дисковые п.\ Toyota Land Cruiser J12 4.0i/3.0D 03>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 098800
Наименование 988 00_!колодки дисковые п.\ Toyota Land Cruiser J12 4.0i/3.0D 03>
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Sumitomo
Длина [мм] 134,6
Высота [мм] 77,1
Толщина [мм] 17
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 2,01

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 988 00_!колодки дисковые п.\ Toyota Land Cruiser J12 4.0i/3.0D 03> производителя REMSA с артикулом 098800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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