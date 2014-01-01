|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|098700
|Наименование
|987 00_!колодки дисковые п.\ Nissan Micra 1.2i-1.5CDi &16V 03>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Lucas II
|Длина [мм]
|116,4
|Высота [мм]
|52,5
|Толщина [мм]
|17,3
|Вес [кг]
|1,365
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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