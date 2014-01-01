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987 00_!колодки дисковые п.\ Nissan Micra 1.2i-1.5CDi &16V 03> артикул 098700 REMSA в Алматы

098700 REMSA 987 00_!колодки дисковые п.\ Nissan Micra 1.2i-1.5CDi &16V 03>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 098700
Наименование 987 00_!колодки дисковые п.\ Nissan Micra 1.2i-1.5CDi &16V 03>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Lucas II
Длина [мм] 116,4
Высота [мм] 52,5
Толщина [мм] 17,3
Вес [кг] 1,365
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 987 00_!колодки дисковые п.\ Nissan Micra 1.2i-1.5CDi &16V 03> производителя REMSA с артикулом 098700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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