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986 00_=D11129-01 !колодки дисковые п.\ Daewoo Kalos 1.2i/1.4i 02> артикул 098600 REMSA в Алматы

098600 REMSA 986 00_=D11129-01 !колодки дисковые п.\ Daewoo Kalos 1.2i/1.4i 02>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 098600
Наименование 986 00_=D11129-01 !колодки дисковые п.\ Daewoo Kalos 1.2i/1.4i 02>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 133,2
Высота [мм] 49
Толщина [мм] 17,8
Вес [кг] 1,403
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 986 00_=D11129-01 !колодки дисковые п.\ Daewoo Kalos 1.2i/1.4i 02> производителя REMSA с артикулом 098600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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