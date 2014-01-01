|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|098600
|Наименование
|986 00_=D11129-01 !колодки дисковые п.\ Daewoo Kalos 1.2i/1.4i 02>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина [мм]
|133,2
|Высота [мм]
|49
|Толщина [мм]
|17,8
|Вес [кг]
|1,403
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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