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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 098400 REMSA в Алматы

098400 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 098400
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 156,5
Высота 1 [мм] 67,4
Высота 2 [мм] 62,5
Толщина [мм] 17,8
Вес [кг] 1,847
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 098400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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