|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|097900
|Наименование
|979 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Range Rover 4.4i/3.0TD 02>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина 1 [мм]
|155,4
|Длина 2 [мм]
|156,4
|Высота [мм]
|73,5
|Толщина [мм]
|19
|Вес [кг]
|2,175
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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