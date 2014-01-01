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979 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Range Rover 4.4i/3.0TD 02> артикул 097900 REMSA в Алматы

097900 REMSA 979 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Range Rover 4.4i/3.0TD 02>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 097900
Наименование 979 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Range Rover 4.4i/3.0TD 02>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина 1 [мм] 155,4
Длина 2 [мм] 156,4
Высота [мм] 73,5
Толщина [мм] 19
Вес [кг] 2,175
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 979 00_!колодки дисковые п.\ Land Rover Range Rover 4.4i/3.0TD 02> производителя REMSA с артикулом 097900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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