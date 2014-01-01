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973 02_!колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee II 4.0i-3.1TD 02> артикул 097302 REMSA в Алматы

097302 REMSA 973 02_!колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee II 4.0i-3.1TD 02>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 097302
Наименование 973 02_!колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee II 4.0i-3.1TD 02>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 157,7
Высота [мм] 60,5
Толщина [мм] 19,3
Вес [кг] 2,123
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 973 02_!колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee II 4.0i-3.1TD 02> производителя REMSA с артикулом 097302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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