|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|097302
|Наименование
|973 02_!колодки дисковые п.\ Jeep Grand Cherokee II 4.0i-3.1TD 02>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|157,7
|Высота [мм]
|60,5
|Толщина [мм]
|19,3
|Вес [кг]
|2,123
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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