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972 00_=D2232-01 [0446548050] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 02-03 артикул 097200 REMSA в Алматы

097200 REMSA 972 00_=D2232-01 [0446548050] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 02-03
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 097200
Наименование 972 00_=D2232-01 [0446548050] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 02-03
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 114,7
Высота [мм] 59,5
Толщина [мм] 17
Вес [кг] 1,445

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 972 00_=D2232-01 [0446548050] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 02-03 производителя REMSA с артикулом 097200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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