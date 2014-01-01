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964 12_!колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0-4.0DT 02> Disc 360x34 артикул 096412 REMSA в Алматы

096412 REMSA 964 12_!колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0-4.0DT 02> Disc 360x34
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 096412
Наименование 964 12_!колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0-4.0DT 02> Disc 360x34
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина 1 [мм] 155,2
Длина 2 [мм] 156,4
Высота [мм] 72,9
Толщина [мм] 20
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Длина предупреждающего контакта [мм] 270
Вес [кг] 2,157
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 964 12_!колодки дисковые п.\ Audi A8 3.0-4.0DT 02> Disc 360x34 производителя REMSA с артикулом 096412 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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