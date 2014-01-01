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964 02_=FDB1407 !колодки дисковые п.\ Audi A6 2.4/2.7/3.0/2.5TDi Quattro 01> артикул 096402 REMSA в Алматы

096402 REMSA 964 02_=FDB1407 !колодки дисковые п.\ Audi A6 2.4/2.7/3.0/2.5TDi Quattro 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 096402
Наименование 964 02_=FDB1407 !колодки дисковые п.\ Audi A6 2.4/2.7/3.0/2.5TDi Quattro 01>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина 1 [мм] 155,2
Длина 2 [мм] 156,4
Высота [мм] 72,9
Толщина [мм] 20
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Длина предупреждающего контакта [мм] 210
Вес [кг] 2,11
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 964 02_=FDB1407 !колодки дисковые п.\ Audi A6 2.4/2.7/3.0/2.5TDi Quattro 01> производителя REMSA с артикулом 096402 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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