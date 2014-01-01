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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 096001 REMSA в Алматы

096001 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 096001
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Brembo
Длина [мм] 140,7
Высота [мм] 66
Толщина [мм] 19
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Длина предупреждающего контакта [мм] 140
Вес [кг] 2,222
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 096001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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