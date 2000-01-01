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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 095722 REMSA в Алматы

095722 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 095722
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 95,4
Толщина [мм] 15
Высота [мм] 42,7
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Тормозная установка LUC II
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 095722 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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