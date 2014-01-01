menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

957 02_=968 002-SX=FDB1521 !колодки дисковые з.\ Opel Astra G 1.8-2.2DT 01-04/Zafira 2.2i/DTi 01> артикул 095702 REMSA в Алматы

095702 REMSA 957 02_=968 002-SX=FDB1521 !колодки дисковые з.\ Opel Astra G 1.8-2.2DT 01-04/Zafira 2.2i/DTi 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 095702
Наименование 957 02_=968 002-SX=FDB1521 !колодки дисковые з.\ Opel Astra G 1.8-2.2DT 01-04/Zafira 2.2i/DTi 01>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Lucas II
Длина [мм] 95,4
Высота [мм] 42,7
Толщина [мм] 15
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 0,716
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами

С этим товаром покупают...

REMSA 103602

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

REMSA 657800

Тормозной диск

REMSA 658410

Тормозной диск

REMSA 068302

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

TRW DF4051

Диск тормозной зад
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 957 02_=968 002-SX=FDB1521 !колодки дисковые з.\ Opel Astra G 1.8-2.2DT 01-04/Zafira 2.2i/DTi 01> производителя REMSA с артикулом 095702 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0