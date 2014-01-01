|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|095702
|Наименование
|957 02_=968 002-SX=FDB1521 !колодки дисковые з.\ Opel Astra G 1.8-2.2DT 01-04/Zafira 2.2i/DTi 01>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Lucas II
|Длина [мм]
|95,4
|Высота [мм]
|42,7
|Толщина [мм]
|15
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|0,716
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 957 02_=968 002-SX=FDB1521 !колодки дисковые з.\ Opel Astra G 1.8-2.2DT 01-04/Zafira 2.2i/DTi 01> производителя REMSA с артикулом 095702 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита