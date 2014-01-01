|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|095400
|Наименование
|954 00_=965 000-SX [F1YA3328ZA] !колодки дисковые п.\ Toyota Avensis Verso 2.0VVT-i/2.0D4-D 01>
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина [мм]
|123
|Высота [мм]
|59,5
|Толщина [мм]
|17
|Вес [кг]
|1,517
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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