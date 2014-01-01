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954 00_=965 000-SX [F1YA3328ZA] !колодки дисковые п.\ Toyota Avensis Verso 2.0VVT-i/2.0D4-D 01> артикул 095400 REMSA в Алматы

095400 REMSA 954 00_=965 000-SX [F1YA3328ZA] !колодки дисковые п.\ Toyota Avensis Verso 2.0VVT-i/2.0D4-D 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 095400
Наименование 954 00_=965 000-SX [F1YA3328ZA] !колодки дисковые п.\ Toyota Avensis Verso 2.0VVT-i/2.0D4-D 01>
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 123
Высота [мм] 59,5
Толщина [мм] 17
Вес [кг] 1,517

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 954 00_=965 000-SX [F1YA3328ZA] !колодки дисковые п.\ Toyota Avensis Verso 2.0VVT-i/2.0D4-D 01> производителя REMSA с артикулом 095400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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