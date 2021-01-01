|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|095111
|Наименование
|951 11_!колодки дисковые п.\ Subaru Lagacy IV/Outback 2.0/2.5 03>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина [мм]
|137
|Высота [мм]
|56,8
|Толщина [мм]
|16,8
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|1
|Вес [кг]
|1,846
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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