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951 11_!колодки дисковые п.\ Subaru Lagacy IV/Outback 2.0/2.5 03> артикул 095111 REMSA в Алматы

095111 REMSA 951 11_!колодки дисковые п.\ Subaru Lagacy IV/Outback 2.0/2.5 03>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 095111
Наименование 951 11_!колодки дисковые п.\ Subaru Lagacy IV/Outback 2.0/2.5 03>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 137
Высота [мм] 56,8
Толщина [мм] 16,8
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Вес [кг] 1,846
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 951 11_!колодки дисковые п.\ Subaru Lagacy IV/Outback 2.0/2.5 03> производителя REMSA с артикулом 095111 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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