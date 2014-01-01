|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|095104
|Наименование
|951 04_[26296SC000] !колодки дисковые п.\ Subaru Impresa/Forester/Legacy 1.5-2.5/2.0D 09>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|137
|Толщина [мм]
|16,8
|Высота [мм]
|56,8
|Тормозная установка
|Akebono
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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