menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

951 04_[26296SC000] !колодки дисковые п.\ Subaru Impresa/Forester/Legacy 1.5-2.5/2.0D 09> артикул 095104 REMSA в Алматы

095104 REMSA 951 04_[26296SC000] !колодки дисковые п.\ Subaru Impresa/Forester/Legacy 1.5-2.5/2.0D 09>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 095104
Наименование 951 04_[26296SC000] !колодки дисковые п.\ Subaru Impresa/Forester/Legacy 1.5-2.5/2.0D 09>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 137
Толщина [мм] 16,8
Высота [мм] 56,8
Тормозная установка Akebono
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа [на ось] 4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

С этим товаром покупают...

REMSA 113612

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

COMMA XFPD5L

Масло моторное синтетическое X-FLOW TYPE PD 5W-40, 5л

REMSA 029432

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

OBK C4B91422

Пружина ходовой части зад прав/лев

NIBK RN1499

Передний тормозной диск RN1499
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 951 04_[26296SC000] !колодки дисковые п.\ Subaru Impresa/Forester/Legacy 1.5-2.5/2.0D 09> производителя REMSA с артикулом 095104 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0