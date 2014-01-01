|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|089711
|Наименование
|897 11_=FVR1644=897 11=908 011B-SX !колодки дисковые з.\ VW T5/Caravelle 2.0i/3.2i/1.9TDi/2.5TDi 03>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Lucas II
|Длина [мм]
|116,2
|Высота [мм]
|59
|Толщина [мм]
|17,5
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|1
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|170
|Вес [кг]
|1,3
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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