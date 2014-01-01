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897 11_=FVR1644=897 11=908 011B-SX !колодки дисковые з.\ VW T5/Caravelle 2.0i/3.2i/1.9TDi/2.5TDi 03> артикул 089711 REMSA в Алматы

089711 REMSA 897 11_=FVR1644=897 11=908 011B-SX !колодки дисковые з.\ VW T5/Caravelle 2.0i/3.2i/1.9TDi/2.5TDi 03>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 089711
Наименование 897 11_=FVR1644=897 11=908 011B-SX !колодки дисковые з.\ VW T5/Caravelle 2.0i/3.2i/1.9TDi/2.5TDi 03>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Lucas II
Длина [мм] 116,2
Высота [мм] 59
Толщина [мм] 17,5
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Длина предупреждающего контакта [мм] 170
Вес [кг] 1,3
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 897 11_=FVR1644=897 11=908 011B-SX !колодки дисковые з.\ VW T5/Caravelle 2.0i/3.2i/1.9TDi/2.5TDi 03> производителя REMSA с артикулом 089711 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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