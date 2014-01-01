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884 00_=D2222-01=Y02-2817 !колодки дисковые п.\ Toyota Camry 2.4WT-i/3.0i 01> артикул 088400 REMSA в Алматы

088400 REMSA 884 00_=D2222-01=Y02-2817 !колодки дисковые п.\ Toyota Camry 2.4WT-i/3.0i 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 088400
Наименование 884 00_=D2222-01=Y02-2817 !колодки дисковые п.\ Toyota Camry 2.4WT-i/3.0i 01>
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Sumitomo
Длина [мм] 131,5
Высота [мм] 58,5
Толщина [мм] 17,5
Вес [кг] 1,543

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 884 00_=D2222-01=Y02-2817 !колодки дисковые п.\ Toyota Camry 2.4WT-i/3.0i 01> производителя REMSA с артикулом 088400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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