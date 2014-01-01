|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|088400
|Наименование
|884 00_=D2222-01=Y02-2817 !колодки дисковые п.\ Toyota Camry 2.4WT-i/3.0i 01>
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Sumitomo
|Длина [мм]
|131,5
|Высота [мм]
|58,5
|Толщина [мм]
|17,5
|Вес [кг]
|1,543
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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