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876 01_=D1244M-01=887 001-SX !колодки дисковые з.\ Nissan X-Trail 2.0i/2.5i/2.2dCi/Skyline V35 01> артикул 087601 REMSA в Алматы

087601 REMSA 876 01_=D1244M-01=887 001-SX !колодки дисковые з.\ Nissan X-Trail 2.0i/2.5i/2.2dCi/Skyline V35 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 087601
Наименование 876 01_=D1244M-01=887 001-SX !колодки дисковые з.\ Nissan X-Trail 2.0i/2.5i/2.2dCi/Skyline V35 01>
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 105,5
Высота [мм] 38,2
Толщина [мм] 14
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Вес [кг] 0,769

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 876 01_=D1244M-01=887 001-SX !колодки дисковые з.\ Nissan X-Trail 2.0i/2.5i/2.2dCi/Skyline V35 01> производителя REMSA с артикулом 087601 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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