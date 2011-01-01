|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|087601
|Наименование
|876 01_=D1244M-01=887 001-SX !колодки дисковые з.\ Nissan X-Trail 2.0i/2.5i/2.2dCi/Skyline V35 01>
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина [мм]
|105,5
|Высота [мм]
|38,2
|Толщина [мм]
|14
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|1
|Вес [кг]
|0,769
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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