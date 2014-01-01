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864 00_=224020 !колодки дисковые п.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01> артикул 086400 REMSA в Алматы

086400 REMSA 864 00_=224020 !колодки дисковые п.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 086400
Наименование 864 00_=224020 !колодки дисковые п.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 140
Высота 1 [мм] 59
Высота 2 [мм] 60
Толщина [мм] 18,3
Вес [кг] 1,403
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 864 00_=224020 !колодки дисковые п.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01> производителя REMSA с артикулом 086400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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