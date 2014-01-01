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862 00_=FDB1500=224021 !колодки дисковые з.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01> артикул 086200 REMSA в Алматы

086200 REMSA 862 00_=FDB1500=224021 !колодки дисковые з.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 086200
Наименование 862 00_=FDB1500=224021 !колодки дисковые з.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 123,1
Высота [мм] 43,7
Толщина 1 [мм] 16,1
Толщина 2 [мм] 16,7
Вес [кг] 0,845
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 862 00_=FDB1500=224021 !колодки дисковые з.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01> производителя REMSA с артикулом 086200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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