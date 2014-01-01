|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|086200
|Наименование
|862 00_=FDB1500=224021 !колодки дисковые з.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина [мм]
|123,1
|Высота [мм]
|43,7
|Толщина 1 [мм]
|16,1
|Толщина 2 [мм]
|16,7
|Вес [кг]
|0,845
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 862 00_=FDB1500=224021 !колодки дисковые з.\ Mini Mini Cooper/One 1.4i/1.6i/1.4D 01> производителя REMSA с артикулом 086200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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