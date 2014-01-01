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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 085801 REMSA в Алматы

085801 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 085801
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Bosch
Длина [мм] 123
Высота [мм] 53,3
Толщина [мм] 17,8
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Длина предупреждающего контакта [мм] 215
Вес [кг] 1,352
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 085801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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