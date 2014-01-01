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857 10_[34116780711] !колодки дисковые п.\ BMW E90/E91/E92/E93 06> артикул 085710 REMSA в Алматы

085710 REMSA 857 10_[34116780711] !колодки дисковые п.\ BMW E90/E91/E92/E93 06>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 085710
Наименование 857 10_[34116780711] !колодки дисковые п.\ BMW E90/E91/E92/E93 06>
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 155,3
Высота [мм] 68,5
Толщина [мм] 19,8
Вес [кг] 2,242
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 857 10_[34116780711] !колодки дисковые п.\ BMW E90/E91/E92/E93 06> производителя REMSA с артикулом 085710 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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