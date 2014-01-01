|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|085710
|Наименование
|857 10_[34116780711] !колодки дисковые п.\ BMW E90/E91/E92/E93 06>
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина [мм]
|155,3
|Высота [мм]
|68,5
|Толщина [мм]
|19,8
|Вес [кг]
|2,242
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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