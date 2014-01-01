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855 00_=D2231-01 [0446548090] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 V6 00-01 артикул 085500 REMSA в Алматы

085500 REMSA 855 00_=D2231-01 [0446548090] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 V6 00-01
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 085500
Наименование 855 00_=D2231-01 [0446548090] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 V6 00-01
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 138,8
Высота [мм] 59,5
Толщина [мм] 18,6
Вес [кг] 1,813

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 855 00_=D2231-01 [0446548090] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 V6 00-01 производителя REMSA с артикулом 085500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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