|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|085500
|Наименование
|855 00_=D2231-01 [0446548090] !колодки дисковые п.\ Lexus RX300 V6 00-01
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина [мм]
|138,8
|Высота [мм]
|59,5
|Толщина [мм]
|18,6
|Вес [кг]
|1,813
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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