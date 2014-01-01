menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

852 14_=FDB1881 [41060EB325] !колодки дисковые п.\ Nissan Murano 3.5 4WD 05> артикул 085214 REMSA в Алматы

085214 REMSA 852 14_=FDB1881 [41060EB325] !колодки дисковые п.\ Nissan Murano 3.5 4WD 05>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 085214
Наименование 852 14_=FDB1881 [41060EB325] !колодки дисковые п.\ Nissan Murano 3.5 4WD 05>
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Sumitomo
Длина [мм] 157
Высота [мм] 58,5
Толщина [мм] 17
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 4
Вес [кг] 2,015

С этим товаром покупают...

REMSA 118801

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

REMSA 087601

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

NISSAN 16400EC00C

ФИЛЬТР

REMSA 120902

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

FRENKIT 814009

Ремкомплект Направляющих Суппорта
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 852 14_=FDB1881 [41060EB325] !колодки дисковые п.\ Nissan Murano 3.5 4WD 05> производителя REMSA с артикулом 085214 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0