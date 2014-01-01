|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|085214
|Наименование
|852 14_=FDB1881 [41060EB325] !колодки дисковые п.\ Nissan Murano 3.5 4WD 05>
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Sumitomo
|Длина [мм]
|157
|Высота [мм]
|58,5
|Толщина [мм]
|17
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
|Вес [кг]
|2,015
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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