Длина [мм] 109,5 Толщина [мм] 20 Высота [мм] 63,8 Тормозная установка BREMBO Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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