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Колодки дисковые з.+4 болта артикул 084910 REMSA в Алматы

084910 REMSA Колодки дисковые з.+4 болта
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 084910
Наименование Колодки дисковые з.+4 болта
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 109,5
Толщина [мм] 20
Высота [мм] 63,8
Тормозная установка BREMBO
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами
Запчасть колодки дисковые з.+4 болта представлена по производителю REMSA с артикулом 0849.10. У данной детали есть аналоги с номерами: 084910 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки дисковые з.+4 болта на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя REMSA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки дисковые з.+4 болта производителя REMSA с артикулом 084910 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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