|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|084910
|Наименование
|Колодки дисковые з.+4 болта
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|109,5
|Толщина [мм]
|20
|Высота [мм]
|63,8
|Тормозная установка
|BREMBO
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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