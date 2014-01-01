|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|084230
|Наименование
|842 30_[BPYK2648ZA9C] !колодки дисковые з.\ Mazda 5 1.8i-2.0i/2.0D 05>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина [мм]
|123,1
|Высота [мм]
|52
|Толщина [мм]
|16,6
|Вес [кг]
|1,056
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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