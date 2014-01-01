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842 30_[BPYK2648ZA9C] !колодки дисковые з.\ Mazda 5 1.8i-2.0i/2.0D 05> артикул 084230 REMSA в Алматы

084230 REMSA 842 30_[BPYK2648ZA9C] !колодки дисковые з.\ Mazda 5 1.8i-2.0i/2.0D 05>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 084230
Наименование 842 30_[BPYK2648ZA9C] !колодки дисковые з.\ Mazda 5 1.8i-2.0i/2.0D 05>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 123,1
Высота [мм] 52
Толщина [мм] 16,6
Вес [кг] 1,056
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 842 30_[BPYK2648ZA9C] !колодки дисковые з.\ Mazda 5 1.8i-2.0i/2.0D 05> производителя REMSA с артикулом 084230 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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