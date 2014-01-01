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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 084100 REMSA в Алматы

084100 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 084100
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Bosch
Длина [мм] 137
Высота [мм] 57,4
Толщина [мм] 19
Вес [кг] 1,655
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 084100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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