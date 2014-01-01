|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|084020
|Наименование
|840 20_!колодки дисковые п.\ Peugeot 206 2.0GTi 16V 01>/2.0i RC 03>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Girling
|Длина [мм]
|137
|Высота [мм]
|51,4
|Толщина [мм]
|18,8
|Вес [кг]
|1,517
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания, с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 840 20_!колодки дисковые п.\ Peugeot 206 2.0GTi 16V 01>/2.0i RC 03> производителя REMSA с артикулом 084020 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита