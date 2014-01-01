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840 20_!колодки дисковые п.\ Peugeot 206 2.0GTi 16V 01>/2.0i RC 03> артикул 084020 REMSA в Алматы

084020 REMSA 840 20_!колодки дисковые п.\ Peugeot 206 2.0GTi 16V 01>/2.0i RC 03>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 084020
Наименование 840 20_!колодки дисковые п.\ Peugeot 206 2.0GTi 16V 01>/2.0i RC 03>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Girling
Длина [мм] 137
Высота [мм] 51,4
Толщина [мм] 18,8
Вес [кг] 1,517
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания, с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 840 20_!колодки дисковые п.\ Peugeot 206 2.0GTi 16V 01>/2.0i RC 03> производителя REMSA с артикулом 084020 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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