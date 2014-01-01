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820 02_=FDB1530=224554 !колодки дисковые з.\ Toyota Previa/Avensis Verso 2.4i/2.0i/2.0D4-D 00> артикул 082002 REMSA в Алматы

082002 REMSA 820 02_=FDB1530=224554 !колодки дисковые з.\ Toyota Previa/Avensis Verso 2.4i/2.0i/2.0D4-D 00>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 082002
Наименование 820 02_=FDB1530=224554 !колодки дисковые з.\ Toyota Previa/Avensis Verso 2.4i/2.0i/2.0D4-D 00>
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 112,5
Высота [мм] 43
Толщина [мм] 16,5
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,912

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 820 02_=FDB1530=224554 !колодки дисковые з.\ Toyota Previa/Avensis Verso 2.4i/2.0i/2.0D4-D 00> производителя REMSA с артикулом 082002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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