|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|082002
|Наименование
|820 02_=FDB1530=224554 !колодки дисковые з.\ Toyota Previa/Avensis Verso 2.4i/2.0i/2.0D4-D 00>
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Akebono
|Длина [мм]
|112,5
|Высота [мм]
|43
|Толщина [мм]
|16,5
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|1,912
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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