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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 080702 REMSA в Алматы

080702 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 080702
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Girling
Длина [мм] 146,8
Высота [мм] 59,7
Толщина [мм] 18,5
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,903
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 080702 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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