|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|080500
|Наименование
|805 00_!колодки дисковые п.\ Ford Explorer 4.0/4.8 00>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|153,9
|Высота [мм]
|53,3
|Толщина [мм]
|17,4
|Вес [кг]
|1,934
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 805 00_!колодки дисковые п.\ Ford Explorer 4.0/4.8 00> производителя REMSA с артикулом 080500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита