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804 31_[05191217AA] !колодки дисковые п.\ Dodge Caliber 1.8i/2.0 TD/2.0i, Jeep Compass 2.0/2.4 06> артикул 080431 REMSA в Алматы

080431 REMSA 804 31_[05191217AA] !колодки дисковые п.\ Dodge Caliber 1.8i/2.0 TD/2.0i, Jeep Compass 2.0/2.4 06>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 080431
Наименование 804 31_[05191217AA] !колодки дисковые п.\ Dodge Caliber 1.8i/2.0 TD/2.0i, Jeep Compass 2.0/2.4 06>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 144,8
Высота [мм] 55
Толщина [мм] 16
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Вес [кг] 1,665
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 804 31_[05191217AA] !колодки дисковые п.\ Dodge Caliber 1.8i/2.0 TD/2.0i, Jeep Compass 2.0/2.4 06> производителя REMSA с артикулом 080431 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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