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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 080402 REMSA в Алматы

080402 REMSA Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 080402
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Akebono
Длина [мм] 144,8
Высота [мм] 55
Толщина [мм] 16
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,57

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя REMSA с артикулом 080402 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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