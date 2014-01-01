|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|080322
|Наименование
|803 22_=GDB4600 [68020256AA]!колодки дисковые з.\Jeep Patriot,Chrysler Sebring 2.0-3.5/2.0TD/CRD 07>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|111,5
|Толщина [мм]
|15,5
|Высота [мм]
|45
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Длина 2 [мм]
|91
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 803 22_=GDB4600 [68020256AA]!колодки дисковые з.\Jeep Patriot,Chrysler Sebring 2.0-3.5/2.0TD/CRD 07> производителя REMSA с артикулом 080322 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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