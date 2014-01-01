|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|080302
|Наименование
|803 02_=FDB1604=D6106-01 !колодки дисковые з.\ Mitsubishi Pajero/Montero 1.8GDi/3.2Di/3.5GDi 99>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|Sumitomo
|Длина 1 [мм]
|111,5
|Длина 2 [мм]
|91
|Высота [мм]
|45
|Толщина [мм]
|15,5
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|0,95
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 803 02_=FDB1604=D6106-01 !колодки дисковые з.\ Mitsubishi Pajero/Montero 1.8GDi/3.2Di/3.5GDi 99> производителя REMSA с артикулом 080302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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