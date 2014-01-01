menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

803 02_=FDB1604=D6106-01 !колодки дисковые з.\ Mitsubishi Pajero/Montero 1.8GDi/3.2Di/3.5GDi 99> артикул 080302 REMSA в Алматы

080302 REMSA 803 02_=FDB1604=D6106-01 !колодки дисковые з.\ Mitsubishi Pajero/Montero 1.8GDi/3.2Di/3.5GDi 99>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 080302
Наименование 803 02_=FDB1604=D6106-01 !колодки дисковые з.\ Mitsubishi Pajero/Montero 1.8GDi/3.2Di/3.5GDi 99>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Sumitomo
Длина 1 [мм] 111,5
Длина 2 [мм] 91
Высота [мм] 45
Толщина [мм] 15,5
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 0,95

С этим товаром покупают...

REMSA 039600

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

REMSA 035402

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

REMSA 035432

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

LYNXAUTO BN1380

Диск тормозной зад прав/лев

REMSA 695510

Тормозной диск
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 803 02_=FDB1604=D6106-01 !колодки дисковые з.\ Mitsubishi Pajero/Montero 1.8GDi/3.2Di/3.5GDi 99> производителя REMSA с артикулом 080302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0