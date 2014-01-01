|Производитель / Поставщик
|REMSA
|№ Производителя
|080200
|Наименование
|802 00_=D3813-01=Y03-3813 !колодки дисковые п.\ Ford Maverick 2.0/3.0 01>, Mazda Tribute 2.0/3.0 00>
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Сторона установки
|передний мост
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Длина [мм]
|156,4
|Высота [мм]
|66,5
|Толщина 1 [мм]
|20,6
|Толщина 2 [мм]
|19,6
|Вес [кг]
|2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пленкой для оклеивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 802 00_=D3813-01=Y03-3813 !колодки дисковые п.\ Ford Maverick 2.0/3.0 01>, Mazda Tribute 2.0/3.0 00> производителя REMSA с артикулом 080200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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