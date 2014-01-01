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802 00_=D3813-01=Y03-3813 !колодки дисковые п.\ Ford Maverick 2.0/3.0 01>, Mazda Tribute 2.0/3.0 00> артикул 080200 REMSA в Алматы

080200 REMSA 802 00_=D3813-01=Y03-3813 !колодки дисковые п.\ Ford Maverick 2.0/3.0 01>, Mazda Tribute 2.0/3.0 00>
Производитель / Поставщик REMSA
№ Производителя 080200
Наименование 802 00_=D3813-01=Y03-3813 !колодки дисковые п.\ Ford Maverick 2.0/3.0 01>, Mazda Tribute 2.0/3.0 00>
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 156,4
Высота [мм] 66,5
Толщина 1 [мм] 20,6
Толщина 2 [мм] 19,6
Вес [кг] 2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 802 00_=D3813-01=Y03-3813 !колодки дисковые п.\ Ford Maverick 2.0/3.0 01>, Mazda Tribute 2.0/3.0 00> производителя REMSA с артикулом 080200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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