Производитель / Поставщик RABA № Производителя 270793140008 Наименование Диск тормозной передний ПАЗ-3237 12шп без кольца

Запчасть диск тормозной передний ПАЗ-3237 12шп без кольца представлена по производителю RABA с артикулом 270.793140008. У данной детали есть аналоги с номерами: 270793140008 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной передний ПАЗ-3237 12шп без кольца на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя RABA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.