Производитель / Поставщик RABA № Производителя 082111045007 Наименование Пружина корзины сцепления (под плиту) х24 Икарус-280 082.11-1045-007

Запчасть пружина корзины сцепления (под плиту) х24 Икарус 280 082.11 1045-007 представлена по производителю RABA с артикулом 082.111045007. У данной детали есть аналоги с номерами: 082111045007 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина корзины сцепления (под плиту) х24 Икарус 280 082.11 1045-007 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя RABA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.