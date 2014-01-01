Производитель / Поставщик RABA № Производителя 082001045028 Наименование Пружина корзины сцепления (под плиту) х12 Икарус-280 082.00-1045-028

Запчасть пружина корзины сцепления (под плиту) х12 Икарус 280 082.00-1045-028 представлена по производителю RABA с артикулом 082.001045028. У данной детали есть аналоги с номерами: 082001045028, 082001045028. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина корзины сцепления (под плиту) х12 Икарус 280 082.00-1045-028 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя RABA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.