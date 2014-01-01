Ширина упаковки [см] 22 Высота упаковки [см] 38

Запчасть пневморессора Скания Вольво Ивеко (чулок) (380х220мм) PHOENIX представлена по производителю PHOENIX с артикулом 2E23A. У данной детали есть аналоги с номерами: 2E23A, 4355407801, 3928, 6453741, 52539, 556038042, IC3308. Рессоры, полурессоры и листы рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пневморессора Скания Вольво Ивеко (чулок) (380х220мм) PHOENIX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные рессоры, полурессоры и листы рессор с гарантией от производителя PHOENIX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.