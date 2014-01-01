|Производитель / Поставщик
|PHOENIX
|№ Производителя
|2E23A
|Наименование
|Пневморессора SCANIA VOLVO IVECO (чулок) (380х220мм) PHOENIX
|Вес [кг]
|1,7
|Длина упаковки [см]
|22
|Ширина упаковки [см]
|22
|Высота упаковки [см]
|38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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