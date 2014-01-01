|Производитель / Поставщик
|PETRONAS
|№ Производителя
|15051910
|Наименование
|Масло TUTELA GI/E синтетика ГУР, АКПП (20 л)
|Состав
|Синтетическое
|Объем упаковки, л
|20
|OEM
|FIAT 9.55550, FORD Mercon, GM Dexron III G, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z2, VOITH H55.6335, MAN 339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, ALLISON C-4, GM DEXRON III
|ZF
|04D, 09, 14A, 17C
|Тип
|Трансмиссионное
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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