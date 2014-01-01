Объем упаковки, л 1 ZF 02F, 03D, 04D, 09, 14A, 17C Тип Трансмиссионное

Запчасть масло TUTELA GI/A ГУР и АКПП (1л) представлена по производителю PETRONAS с артикулом 15001619. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить масло TUTELA GI/A ГУР и АКПП (1л), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PETRONAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.