|Производитель / Поставщик
|PETRONAS
|№ Производителя
|15001619
|Наименование
|Масло TUTELA GI/A ГУР и АКПП (1л)
|ATF
|DEXRON II D
|Состав
|Минеральное
|Объем упаковки, л
|1
|ZF
|02F, 03D, 04D, 09, 14A, 17C
|Тип
|Трансмиссионное
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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