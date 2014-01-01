|Производитель / Поставщик
|PETRONAS
|№ Производителя
|14921619
|Наименование
|Масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л)
|Вязкость
|75W-85
|Состав
|Синтетическое
|Объем упаковки, л
|1
|OEM
|FIAT 9.55550
|API
|GL-4
|Тип
|Трансмиссионное
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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