Объем упаковки, л 1 OEM FIAT 9.55550 API GL-4 Тип Трансмиссионное

Запчасть масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л) представлена по производителю PETRONAS с артикулом 14921619. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PETRONAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.