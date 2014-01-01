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Масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л) артикул 14921619 PETRONAS в Алматы

14921619 PETRONAS Масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л)
Производитель / Поставщик PETRONAS
№ Производителя 14921619
Наименование Масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л)
Вязкость 75W-85
Состав Синтетическое
Объем упаковки, л 1
OEM FIAT 9.55550
API GL-4
Тип Трансмиссионное
Запчасть масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л) представлена по производителю PETRONAS с артикулом 14921619. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PETRONAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масло TUTELA MATRYX 75W-85 МКПП синт.(1л) производителя PETRONAS с артикулом 14921619 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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