|Производитель / Поставщик
|PETRONAS
|№ Производителя
|14911619
|Наименование
|Масло TUTELA GEARLITE 75W80 МКПП (1л)
|Вязкость
|75W-80
|Состав
|Минеральное
|Объем упаковки, л
|1
|ZF
|02D
|API
|GL-4
|Тип
|Трансмиссионное
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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