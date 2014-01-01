Объем упаковки, л 1 ZF 02D API GL-4 Тип Трансмиссионное

Запчасть масло TUTELA GEARLITE 75W80 МКПП (1л) представлена по производителю PETRONAS с артикулом 14911619. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить масло TUTELA GEARLITE 75W80 МКПП (1л), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PETRONAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.