Производитель / Поставщик PEKAR № Производителя 21231308008 Наименование Вентилятор ВАЗ-2123,1117 электрический в сборе ПЕКАР

Запчасть вентилятор ВАЗ-2123 1117 электрический в сборе ПЕКАР представлена по производителю PEKAR с артикулом 21231308008. У данной детали есть аналоги с номерами: 21231308008 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вентилятор ВАЗ-2123 1117 электрический в сборе ПЕКАР на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PEKAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.