|Производитель / Поставщик
|PEKAR
|№ Производителя
|21121148200
|Наименование
|Датчик положения заслонки дроссельной ВАЗ-2110-12; ЯМЗ-6581.10 ЕВРО-3 ПЕКАР
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