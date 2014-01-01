Производитель / Поставщик PEKAR № Производителя 21121148200 Наименование Датчик положения заслонки дроссельной ВАЗ-2110-12; ЯМЗ-6581.10 ЕВРО-3 ПЕКАР

Запчасть датчик положения заслонки дроссельной ВАЗ-2110-12; ЯМЗ-6581.10 ЕВРО-3 ПЕКАР представлена по производителю PEKAR с артикулом 21121148200. У данной детали есть аналоги с номерами: 21121148200 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик положения заслонки дроссельной ВАЗ-2110-12; ЯМЗ-6581.10 ЕВРО-3 ПЕКАР на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PEKAR. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.