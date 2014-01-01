Производитель / Поставщик PEKAR № Производителя 193828 Наименование Датчик температуры ВАЗ-21083,ГАЗ дв.ЗМЗ-405,406 ПЕКАР

Запчасть датчик температуры ВАЗ-21083 ГАЗ дв.ЗМЗ 405 406 ПЕКАР представлена по производителю PEKAR с артикулом 19.3828. У данной детали есть аналоги с номерами: 193828, 193828. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры ВАЗ-21083 ГАЗ дв.ЗМЗ 405 406 ПЕКАР на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PEKAR. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.